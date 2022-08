Putin, "trovato morto a Washington": chi è quest'uomo, caso clamoroso (Di giovedì 18 agosto 2022) Quando sei un oppositore di Vladimir Putin temi sempre che possa arrivare la tua ora, specialmente in circostanze “misteriose”. Sta infatti facendo discutere parecchio la morte di Dan Rapoport, un noto banchiere lettone-russo che è stato trovato privo di vita davanti a un condominio di lusso, a Washington. In tempi recenti si era espresso ferocemente contro il leader del Cremlino, con cui aveva una storia tesa da oltre un decennio. Le cause della morte non sono state accertate: le indagini sono in corso, di certo c'è che alla polizia è arrivata una segnalazione si una persona lanciatasi nel vuoto. Potrebbe quindi trattarsi di suicidio, anche se la moglie non la pensa affatto così: l'uomo non ha lasciato alcun biglietto o messaggio. C'è anche un altro aspetto quantomeno strano: aveva con sé quasi 3mila dollari ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) Quando sei un oppositore di Vladimirtemi sempre che possa arrivare la tua ora, specialmente in circostanze “misteriose”. Sta infatti facendo discutere parecchio la morte di Dan Rapoport, un noto banchiere lettone-russo che è statoprivo di vita davanti a un condominio di lusso, a. In tempi recenti si era espresso ferocemente contro il leader del Cremlino, con cui aveva una storia tesa da oltre un decennio. Le cause della morte non sono state accertate: le indagini sono in corso, di certo c'è che alla polizia è arrivata una segnalazione si una persona lanciatasi nel vuoto. Potrebbe quindi trattarsi di suicidio, anche se la moglie non la pensa affatto così: l'non ha lasciato alcun biglietto o messaggio. C'è anche un altro aspetto quantomeno strano: aveva con sé quasi 3mila dollari ...

