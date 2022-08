Putin licenzia il comandante della flotta del Mar Nero: al suo posto Viktor Sokolov. Kiev: 'Guerra in stallo, Russia bloccata' (Di giovedì 18 agosto 2022) Putin cambia ancora uno dei suoi vertici sul campo. La Russia ha messo Viktor Sokolov alla guida della flotta del Mar Nero, che ha il suo quartier generale in Crimea , al posto dell'ormai ex ... Leggi su leggo (Di giovedì 18 agosto 2022)cambia ancora uno dei suoi vertici sul campo. Laha messoalla guidadel Mar, che ha il suo quartier generale in Crimea , aldell'ormai ex ...

TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: Putin licenzia il comandante della flotta del Mar Nero: al suo posto Viktor Sokolov. Kiev: «Guerra in stallo, Russia bl… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Putin licenzia il comandante della flotta del Mar Nero: al suo posto Viktor Sokolov. Kiev: «Guerra in stallo, Russia bl… - TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Putin licenzia il comandante della flotta del Mar Nero: al suo posto Viktor Sokolov. Kiev: «Guerra in stallo, Russia blocca… - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Putin licenzia il comandante della flotta del Mar Nero: al suo posto Viktor Sokolov. Kiev: «Guerra in stallo, Russia bl… - serenel14278447 : RT @ilmessaggeroit: Putin licenzia il comandante della flotta del Mar Nero: al suo posto Viktor Sokolov. Kiev: «Guerra in stallo, Russia bl… -