Pugno duro della FIFA: nazionale fuori da qualsiasi competizione, speranza Italia? (Di giovedì 18 agosto 2022) La FIFA ha usato il Pugno di ferro contro una sua affiliata togliendole per inadempienze la sede di un grande torneo e squalificandola. Da diverso tempo ormai la FIFA ha dimostrato di essere sempre più dura e indulgente nei confronti delle sue affiliate, per questo motivo anche nell'ultimo periodo si è notato una decisione davvero drastica nei confronti di una nazione che non vedeva assolutamente l'ora di poter ospitare uno degli eventi più importanti a livello mondiale. Ansa FotoSiamo ormai è un passo veramente dal poter giocare il primo mondiale in Medio Oriente della storia, con il Qatar che non vede assolutamente l'ora di poter aprire le danze con un torneo che si appresta a essere spettacolare e assolutamente divertente. Nonostante questo però la FIFA sta cercando sempre di più di controllare ...

