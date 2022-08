Psg | dal Brasile | Mbappé disgustato dalla mancata cessione di Neymar

(Di giovedì 18 agosto 2022) Clima infernale al Psg: negli ultimi giorni, dopo la seconda giornata di Ligue 1, infuriano le polemiche e i malumori attribuiti a Kylian, che anche in campo ha manifestato la propria insofferenza per la situazione che si è creata. Dopo il faraonico rinnovo di questa estate, che ha permesso al francese di diventare il giocatore più pagato al mondo,era arrivato ad avere quasi carta bianca sul futuro del club; almeno nella teoria, visto che il nuovo ds Campos non avrebbe rispettato la famigerata “lista nera” del francese, che vedevatra coloro che dovevano lasciare la capitale francese. Una conferma di questo arriva direttamente dal, con TNTBrasil che parla di unaddiritturadal fatto che il verdeoro sia ancora in squadra. Il rapporto tra ...

