Pronto lo scambio tra Marsiglia e Atalanta: nell’affare Malinovskyi! (Di giovedì 18 agosto 2022) La permanenza di Ruslan Malinovskyi all’Atalanta sembra essere sempre più difficile; i rumor di mercato degli ultimi giorni diventano sempre più insistenti e sul calciatore ci sono diverse squadre. In particolar modo, come riporta Fabrizio Romano sul suo account Twitter, sul centrocampista ucraino è sempre più alto l’interesse del Marsiglia. calciomercato Malinovskyi Marsiglia Il club francese, infatti, ha già avviato i contatti sia con la società bergamasca che con l’entourage del calciatore, forte della volontà da parte di Malinovskyi di cimentarsi in una nuova sfida. Nella trattativa, inoltre, potrebbe essere incluso un ex Roma: Cengiz Ünder. L’inserimento dell’attaccante turco come pedina di scambio potrebbe risultare fondamentale per sbloccare la trattativa definitivamente. Con ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 18 agosto 2022) La permanenza di Ruslan Malinovskyi all’sembra essere sempre più difficile; i rumor di mercato degli ultimi giorni diventano sempre più insistenti e sul calciatore ci sono diverse squadre. In particolar modo, come riporta Fabrizio Romano sul suo account Twitter, sul centrocampista ucraino è sempre più alto l’interesse del. calciomercato MalinovskyiIl club francese, infatti, ha già avviato i contatti sia con la società bergamasca che con l’entourage del calciatore, forte della volontà da parte di Malinovskyi di cimentarsi in una nuova sfida. Nella trattativa, inoltre, potrebbe essere incluso un ex Roma: Cengiz Ünder. L’inserimento dell’attaccante turco come pedina dipotrebbe risultare fondamentale per sbloccare la trattativa definitivamente. Con ...

Fds1988 : @artidnd @Viv_Dany @LAndreacco @CompagnoMonti I soldi li hanno spesi per pagare gli stipendi agli inservienti assun… - DanieleMennella : @Simon____e ma in ballo cè anche lo scambio Vlahovic-diawara con conguaglio a favore della roma. pronto per il guin… - chicokina : @itsmeback_ tanto quelli che rinunciano alla candidatura lo fanno sulla base di un bel posticino già pronto per lor… - Mattia_Lz : @ilariabrunelli @ElisaconlaL Chiare solo nella tua testa. All'epoca del Rdc non era pronto nulla. Si scambiò il rdc… - CalcioNews24 : Pronto un tris di arrivi per l'#Empoli ?? -