Produzione in crisi e scaffali vuoti, allarme materie prime: scarseggiano nei market (Di giovedì 18 agosto 2022) Produzione in forte calo per quanto riguarda alcuni articoli primari. I cittadini preoccupati per i costi elevati dei beni a consumo. Risuona come un allarme e tale lo è. Produzioni… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 18 agosto 2022)in forte calo per quanto riguarda alcuni articoli primari. I cittadini preoccupati per i costi elevati dei beni a consumo. Risuona come une tale lo è. Produzioni… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

gigibeltrame : Produzione del litio in ginocchio, fabbriche chiuse: la Cina fa i conti col caldo record #digilosofia… - tamamaris : @GiorgiaMeloni Nel mentre (tra la sospensione del reddito e la creazione di posti di lavoro) che fanno i disoccupat… - 00Zucchi : @RLoscialpo Buongiorno Raf. Stavo pensando che se Lehman Brothers ha causato una crisi globale, cosa capiterebbe se… - GizChinait : La crisi energetica in Cina si abbatte anche su #APPLE #IPAD - Mic_ort : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Visto che vincerete, quando direte come affrontare la siccità mondiale che mette e… -