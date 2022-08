Presidenzialismo, Renzi: una follia dire che minaccia democrazia (Di giovedì 18 agosto 2022) "Io non mi strappo i capelli e le vesti sul Presidenzialismo e il semiPresidenzialismo. Dico semplicemente che preferisco un sistema diverso basato sul Sindaco d'Italia per cui si vota e il candidato ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 18 agosto 2022) "Io non mi strappo i capelli e le vesti sule il semi. Dico semplicemente che preferisco un sistema diverso basato sul Sindaco d'Italia per cui si vota e il candidato ...

LaVeritaWeb : Il leader di Iv attacca Andrea Crisanti e flirta con il presidenzialismo. Nel mirino c’è il futuro esecutivo di cen… - fattoquotidiano : Il nuovo polo ego-centrista in queste ore manda messaggi graditi al cartello Meloni-Salvini e il “merito” è tutto d… - paolobucci68 : Si era capito dai toni morbidi verso Meloni che qualcosa frullava in testa a Renzi. Ora che Letta lo ha incentivat… - Andreab7111 : @fattoquotidiano Ma Renzi è di sinistra o di destra? , Perché fra abolizione RDC e presidenzialismo la pensa come l… - ItalicaTestudo : RT @LaVeritaWeb: Il leader di Iv attacca Andrea Crisanti e flirta con il presidenzialismo. Nel mirino c’è il futuro esecutivo di centrodest… -