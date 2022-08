«Preferivo due costole rotte che farmi visitare da un ne**o». Andi Nganso, il medico di Lignano aggredito da un paziente: «È parte della quotidianità» (Di giovedì 18 agosto 2022) Erano da poco passate le 4 della notte del 17 agosto. Al punto di primo soccorso di Lignano, in Friuli-Venezia Giulia, arriva un’ambulanza. Dentro trasportava un uomo di circa 60 anni che aveva lesioni multiple su tutto il corpo, bottino di una rissa. A soccorrerlo arriva il dottor Andi Nganso. «Non toccarmi che mi attacchi le malattie», gli dice il sessantenne che tra insulti e bestemmie varie afferma a gran voce: «Preferivo due costole rotte che farmi visitare da un dottore ne**o». Nganso ha 34 anni. Nato in Camerun, è arrivato in Italia a 19 anni. Ha studiato, si è laureato in Medicina e chirurgia, ha lavorato con la Croce Rossa per anni e infine ha deciso di dedicarsi alla medicina d’urgenza. ... Leggi su open.online (Di giovedì 18 agosto 2022) Erano da poco passate le 4notte del 17 agosto. Al punto di primo soccorso di, in Friuli-Venezia Giulia, arriva un’ambulanza. Dentro trasportava un uomo di circa 60 anni che aveva lesioni multiple su tutto il corpo, bottino di una rissa. A soccorrerlo arriva il dottor. «Non toccarmi che mi attacchi le malattie», gli dice il sessantenne che tra insulti e bestemmie varie afferma a gran voce: «duecheda un dottore».ha 34 anni. Nato in Camerun, è arrivato in Italia a 19 anni. Ha studiato, si è laureato in Medicina e chirurgia, ha lavorato con la Croce Rossa per anni e infine ha deciso di dedicarsi alla medicina d’urgenza. ...

