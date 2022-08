Pooh, Dodi Battaglia dimesso dopo un ricovero di 3 giorni: “Non parteciperò all’evento per Stefano D’Orazio”, ecco il motivo (Di giovedì 18 agosto 2022) Si trovava in Basilicata con il tour che lo sta portando in giro in tutta Italia, ma per un problema di salute non meglio specificato Dodi Battaglia è stato ricoverato in ospedale a Castellaneta, in provincia di Taranto. dopo 3 giorni l’artista è stato dimesso e ha ringraziato quanti si sono presi cura di lui in questo frangente: “Ciao a tutti, desidero ringraziare il Dottor Pepe e tutti i suoi collaboratori dell’ospedale San Pio di Castellaneta per avermi accolto con grande premura, per avermi curato con attenzione e professionalità esemplare. Grazie di cuore”. Dodi Battaglia ASSENTE all’evento PER Stefano D’Orazio – Sempre sui social il chitarrista dei Pooh spiega che non potrà essere presente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) Si trovava in Basilicata con il tour che lo sta portando in giro in tutta Italia, ma per un problema di salute non meglio specificatoè stato ricoverato in ospedale a Castellaneta, in provincia di Taranto.l’artista è statoe ha ringraziato quanti si sono presi cura di lui in questo frangente: “Ciao a tutti, desidero ringraziare il Dottor Pepe e tutti i suoi collaboratori dell’ospedale San Pio di Castellaneta per avermi accolto con grande premura, per avermi curato con attenzione e professionalità esemplare. Grazie di cuore”.ASSENTEPER– Sempre sui social il chitarrista deispiega che non potrà essere presente ...

