Politiche | Valiante al posto di Conte | al secondo posto dopo la Camusso

Testament73 : Ex deputato pd, figlio di candidato pd: -

SalernoToday

...di Federico Conte per i nomi catapultati da altre regioni e le critiche di Simone, oggi ... Oggi però la decisione non più rinviabile di lasciare il Pd spiegandone le motivazioni. La ...di Erika Noschese Il sindaco di Baronissi Gianfrancorinuncia al sogno del Parlamento. A pochi giorni dalla presentazione delle liste è ancora tutto in movimento all'interno della direzione nazionale del PD. Stando a quanto è emerso, infatti, ... Politiche 2022, sfida nel Pd tra Picarone e Valiante per il collegio maggioritario al Senato StampaIl Pd rende noti alcuni candidati in Campania – e nel Salernitano in particolare – alle prossime elezioni politiche. ma piovono le critiche e, soprattutto, le rinunce. Così capita che appena ven ...L'ex deputato, come Federico Conte, prende di mira Ne le candidature esterne al territorio regionale finite nei listini locali ...