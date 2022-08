Polemiche su Sanna Marin, il video del ballo scatenato della premier finlandese (Di giovedì 18 agosto 2022) "Non ho fatto uso di droghe. Ho solo bevuto un po' di alcol". Così la premier finlandese Sanna Marin ha risposto alle Polemiche per un video diffuso sui social che la vedeva festeggiare durante un ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 18 agosto 2022) "Non ho fatto uso di droghe. Ho solo bevuto un po' di alcol". Così laha risposto alleper undiffuso sui social che la vedeva festeggiare durante un ...

MediasetTgcom24 : Finlandia, spunta un video di Sanna Marin scatenata: polemiche | 'Non ho assunto droghe' #Finlandia #SannaMarin - boombl4wife : Sanna Marin balla scatenata a un party privato, polemiche in Finlandia (e non solo) - boombl4wife : ???Finlandia: in un video Sanna Marin scatenata a party, polemiche (Video) via @reddit; - onequalunqUE : Sono in attesa dai sinistri che Tweet 'solidarietà' Dove sei #occhiditigre ???? - add966 : RT @DelpapaMax: A me sta Sanna Marin sembra più che altro una cretina di influncer convinta di essere figa -