Pnrr Istruzione, investimento complessivo di 4,6 mld euro per asili nido e scuole dell'infanzia (Di giovedì 18 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono state pubblicate le graduatorie degli avvisi pubblici relativi ad asili nido e scuole dell'infanzia con i progetti di investimento che verranno finanziati con le risorse europee Next Generation Eu, stanziate nell'ambito delle azioni per il potenziamento dei servizi d'Istruzione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). La pubblicazione delle graduatorie, si legge in una nota del Ministero dell'Istruzione, conclude la prima fase dell'azione del Pnrr per gli asili nido e le scuole e i servizi educativi per l'infanzia. In particolare, alle regioni del Mezzogiorno andrà il 54,98% delle risorse per gli asili

