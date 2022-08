Pnrr, 4,6 mld per asili nido e scuole d’infanzia. I soldi regione per regione. Alla Campania 428 mln (Di giovedì 18 agosto 2022) Sono state pubblicate le graduatorie degli avvisi pubblici relativi ad asili nido e scuole dell’infanzia con i progetti di investimento che verranno finanziati con le risorse europee Next Generation Eu, stanziate nell’ambito delle azioni per il potenziamento dei servizi d’ISTRUZIONE del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). La pubblicazione delle graduatorie, si legge in una nota del Ministero dell’ISTRUZIONE, conclude la prima fase dell’azione del Pnrr per gli asili nido e le scuole e i servizi educativi per l’infanzia. In particolare, alle regioni del Mezzogiorno andrà il 54,98% delle risorse per gli asili nido e il 40,85% di quelle per le scuole dell’infanzia. Contestualmente, è stato ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 18 agosto 2022) Sono state pubblicate le graduatorie degli avvisi pubblici relativi addell’infanzia con i progetti di investimento che verranno finanziati con le risorse europee Next Generation Eu, stanziate nell’ambito delle azioni per il potenziamento dei servizi d’ISTRUZIONE del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (). La pubblicazione delle graduatorie, si legge in una nota del Ministero dell’ISTRUZIONE, conclude la prima fase dell’azione delper glie lee i servizi educativi per l’infanzia. In particolare, alle regioni del Mezzogiorno andrà il 54,98% delle risorse per glie il 40,85% di quelle per ledell’infanzia. Contestualmente, è stato ...

