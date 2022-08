“Più personale altrimenti si chiude”, l’allarme del direttore degli Uffizi per i musei italiani (Di giovedì 18 agosto 2022) Roma, 18 ago – Non sarà il Futurismo a chiudere i musei per un sovrappiù di arte ed energia. Ma a mettere fine ai musei italiani sarà, molto più prosaicamente, la mancanza di personale. Questo è l’allarme lanciato da Eike Schmidt, direttore degli Uffizi. I numeri dei musei italiani Nonostante numeri da record, le Gallerie degli Uffizi rischierebbero addirittura la chiusura. A luglio sono stati 427.856 i visitatori, mai così tanti nella storia del museo fiorentino. Solo nel fine settimana Ferragosto si sono registrate ben 43mila persone, malgrado il 15 si potesse entrare unicamente nel Giardino di Boboli. Insomma, il problema dei luoghi d’arte ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 18 agosto 2022) Roma, 18 ago – Non sarà il Futurismo are iper un sovrappiù di arte ed energia. Ma a mettere fine aisarà, molto più prosaicamente, la mancanza di. Questo èlanciato da Eike Schmidt,. I numeri deiNonostante numeri da record, le Gallerierischierebbero addirittura la chiusura. A luglio sono stati 427.856 i visitatori, mai così tanti nella storia del museo fiorentino. Solo nel fine settimana Ferragosto si sono registrate ben 43mila persone, malgrado il 15 si potesse entrare unicamente nel Giardino di Boboli. Insomma, il problema dei luoghi d’arte ...

