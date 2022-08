Pinguini Tattici Nucleari, un nuovo singolo per festeggiare il tour sold out (Di giovedì 18 agosto 2022) Oltre 250 mila presenze per il Dove eravamo rimasti tour dei Pinguini Tattici Nucleari che festeggiamo questo risultato con un nuovo singolo dal titolo Dentista Croazia, fuori a mezzanotte Più lontano che mai arriva l’eco del successo del Dove eravamo rimasti tour dei Pinguini Tattici Nucleari, l’incredibile avventura live lunga due mesi giunta a conclusione il 15 agosto con oltre 250mila presenze complessive e un impressionante en plein di sold out in tutta Italia. Due leg di concerti ugualmente ricchi di emozioni e sorprese, 28 show prodotti da BPM Concerti e Trident Music hanno ristabilito l’abbraccio dei Pinguini con il loro grande pubblico, che prima nei palazzetti e poi nei ... Leggi su spettacolo.eu (Di giovedì 18 agosto 2022) Oltre 250 mila presenze per il Dove eravamo rimastideiche festeggiamo questo risultato con undal titolo Dentista Croazia, fuori a mezzanotte Più lontano che mai arriva l’eco del successo del Dove eravamo rimastidei, l’incredibile avventura live lunga due mesi giunta a conclusione il 15 agosto con oltre 250mila presenze complessive e un impressionante en plein diout in tutta Italia. Due leg di concerti ugualmente ricchi di emozioni e sorprese, 28 show prodotti da BPM Concerti e Trident Music hanno ristabilito l’abbraccio deicon il loro grande pubblico, che prima nei palazzetti e poi nei ...

