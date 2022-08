Piero Angela e l'ultima puntata di Superquark: «Prima di morire ha voluto chiuderle tutte» (Di giovedì 18 agosto 2022) Il 17 agosto si conclude su Rai1 Superquark insieme al conduttore che lo ha tenuto a battesimo: è la fine di un'era Leggi su vanityfair (Di giovedì 18 agosto 2022) Il 17 agosto si conclude su Rai1insieme al conduttore che lo ha tenuto a battesimo: è la fine di un'era

SuperQuarkRai : Il ricordo di #PieroAngela nelle parole di suo figlio Alberto. #16agosto Guarda 'Addio a Piero Angela'??… - ilpost : Il discorso di Alberto Angela in ricordo del padre, Piero Angela - matteosalvinimi : Le ultime commoventi parole di Alberto Angela in ricordo del padre. L'Italia saluta un grande divulgatore scientifi… - Alba_DHale : RT @BDragano: 'Se accettate di uscire dal recinto, vi accadranno cose meravigliose.' Piero Angela 1928- infinito #Superquark https://t.co… - Alba_DHale : RT @Cinguetterai: Per fortuna anche mercoledì prossimo ci sarà #SuperQuark, per continuare a vivere nell’illusione che Piero Angela sia anc… -