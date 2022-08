ilgazzettino.it

, nel periodo rinascimentale, gli architetti realizzarono delle opere incredibili: tra queste c'è anche il Duomo e il suo particolare 'tondino' Foto Credits: Alessia Malorgio Music: 'Summer' ...Però è, perché dopo Enola Holmes la mia vita non è affatto cambiata". Sorride, consapevole ... Era bellissimo respirare tutta quella storia, a Volterra eti sembra di essere ancora in ... Pienza, lo strano effetto del Duomo ribaltato sulla piazza: guarda il tondino per terra Pienza è una città che unisce la filosofia all’architettura: qui infatti, nel periodo rinascimentale, gli architetti realizzarono delle opere incredibili. Nella piazza principale della città, a fianco ...