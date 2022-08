Perché “Mercoledì” di Tim Burton è il teen horror che meritiamo (Di giovedì 18 agosto 2022) La nuova creatura televisiva di Tim Burton è in arrivo su Netflix entro l’autunno e ad interpretare Mercoledì Addams è Jenna Ortega. Oltre al cast ricchissimo, la trama si presenta già scoppiettante e promette grandi soddisfazioni per un teen horror con il primo trailer. Suspense, sangue, omicidio e mistero accompagneranno la nuova serie TV targata Tim Burton. La famiglia Addams è pronta ad animare i piccoli schermi di Netflix con il supporto dell’acclamato regista che ha donato una spinta più dark alla storia di Mercoledì. Quando la versione interpretata da Jenna Ortega arriverà in streaming, mostrerà a chiunque di che pasta è fatta la famiglia Addams. Il primo trailer rilasciato da Netflix ci catapulta al liceo, dopo che la protagonista dalle lunghe trecce scure è stata cacciata da ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 18 agosto 2022) La nuova creatura televisiva di Timè in arrivo su Netflix entro l’autunno e ad interpretareAddams è Jenna Ortega. Oltre al cast ricchissimo, la trama si presenta già scoppiettante e promette grandi soddisfazioni per uncon il primo trailer. Suspense, sangue, omicidio e mistero accompagneranno la nuova serie TV targata Tim. La famiglia Addams è pronta ad animare i piccoli schermi di Netflix con il supporto dell’acclamato regista che ha donato una spinta più dark alla storia di. Quando la versione interpretata da Jenna Ortega arriverà in streaming, mostrerà a chiunque di che pasta è fatta la famiglia Addams. Il primo trailer rilasciato da Netflix ci catapulta al liceo, dopo che la protagonista dalle lunghe trecce scure è stata cacciata da ...

bracciosilicone : @mariann23016036 perchè viene prima del venerdì o perchè viene dopo il mercoledì? E poi cos'hai contro il martedì s… - Giorgio59054691 : RT @GioBar1957: Buongiorno, buon Mercoledì T.O. - Sei invidioso perché io sono buono?. (Mt 20,1-16) - Santa Chiara della Croce (di Montefal… - tvrashmouth : la prova che sono una sensitiva. stamattina dico a mia mamma “ma *mia cugina* quando torna a casa dalle vacanze?” l… - lica_illi : @IouiseIeblanc Perché oggi è mercoledì - Le_Zac1982 : RT @Andy86CH: Grazie a tutti per aver seguito HSHS Talk! In maniera totalmente inaspettata è stata la miglior puntata di sempre, e questi n… -