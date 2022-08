Perché l’Ucraina sta bombardando la Crimea e come cambierà la guerra

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 18 agosto 2022) Il contrasto non può essere più stridente: mentre a Mosca Vladimir Putin passava in rassegna i modelli di nuovi sofisticati sistemi d’arma high-tech, inle forze armate ucraine mettevano in scena la peggiore umiliazione possibile per l’esercito russo. Nelle ultime settimane si sono moltiplicati gli attacchi missilistici e sabotaggi a installazioni militari sulla penisola annessa dalla Russia nel 2014. Gli attacchi alle basi aree e ai depositi di munizioni conferma quello che già sapevamo: l’artiglieria ucraina ha la capacità di attaccare in profondità e nessun sistema antiaereo russo (o della NATO, per quel che vale) è in grado di contrastare improvvisi scrosci di proiettili con pochissimo preavviso. Le fonti di fuoco e i tipi di effettori usati (granate d’artiglieria, missili balistici, droni kamikaze) troppo variegati per avere difese one size fits ...