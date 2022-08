Perchè Enzo Amendola è uno dei politici più stimati a Napoli: cosa ha fatto oggi “l’alieno” (e cosa potrà fare domani) (Di giovedì 18 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Enzo Amendola ha accettato la candidatura che gli ha proposto il Partito Democratico per le prossime elezioni politiche del 25 settembre. Non si tratta di un posto al sole, tutt’altro: Amendola correrà al terzo posto per il seggio al Senato della città di Napoli, dietro Dario Franceschini e Valeria Valente. La scelta di Enrico Letta ha fatto molto scalpore: con le regole della legge elettorale in vigore, deve accadere un mezzo miracolo per vedere Amendola eletto. Ma Amendola, napoletano di 48 anni, è uno dei politici più stimati, non solo in città e non solo dalla sua parte politica. Eletto deputato nel 2013, tre anni dopo Matteo Renzi lo chiamò al governo affidandogli il ruolo di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiha accettato la candidatura che gli ha proposto il Partito Democratico per le prossime elezioni politiche del 25 settembre. Non si tratta di un posto al sole, tutt’altro:correrà al terzo posto per il seggio al Senato della città di, dietro Dario Franceschini e Valeria Valente. La scelta di Enrico Letta hamolto scalpore: con le regole della legge elettorale in vigore, deve accadere un mezzo miracolo per vedereeletto. Ma, napoletano di 48 anni, è uno deipiù, non solo in città e non solo dalla sua parte politica. Eletto deputato nel 2013, tre anni dopo Matteo Renzi lo chiamò al governo affidandogli il ruolo di ...

anteprima24 : ** Perchè Enzo #Amendola è uno dei politici più stimati a ##Napoli: cosa ha fatto oggi 'l'alieno' (e cosa potrà far… - attilasarti : RT @Apndp: 39 anni fa,alle 4.15 di venerdì 17/6/1983, qualcuno bussò alla porta di una camera del Plaza di #Roma per tirare giù dal letto E… - LucaZucchetti98 : RT @MarianoFroldi: Che tristezza... diritto di veto mai usato... Enzo #Ferrari si rivolta nella tomba... #Marchionne (che avrà commesso er… - enzo_iov : RT @PiramideRossa: Quando ti chiami #Salvini e non capisco che ti stanno prendendo per il culo e pensi che ti abbiamo fatto un bel regalo ??… - cordaro_enzo : RT @fdragoni: Se si ritiene che nel nome della salute pubblica possano esistere situazioni eccezionali per cui sarai obbligato a vaccinarti… -