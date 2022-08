Per Facebook il pastore Luigi Corollo incita all’odio e al suicidio (Di giovedì 18 agosto 2022) Di Luigi Corollo, pastore evangelico che tramite i suoi social sostiene Salvini, Meloni e Adinolfi e che ha presenziato in trasmissioni radio e tv per contrastare il ddl Zan quando il dibattito era caldo, parlano spesso siti settoriali che trattano tematiche LGBTQIA+. Proprio una di queste realtà, Gayburg, monitora i contenuti pubblicati dall’esponente della Chiesa Sabaoth di Modena constatando come, questa mattina, Corollo stesso abbia scritto su Facebook di aver ricevuto una notifica dal social che bolla i suoi contenuti come pericolosi e che incitano all’odio. LEGGI ANCHE >>> Aruba scrive a Gayburg per chiedere la rimozione di alcuni contenuti pena la sospensione del servizio La notifica di Facebook al pastore ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 18 agosto 2022) Dievangelico che tramite i suoi social sostiene Salvini, Meloni e Adinolfi e che ha presenziato in trasmissioni radio e tv per contrastare il ddl Zan quando il dibattito era caldo, parlano spesso siti settoriali che trattano tematiche LGBTQIA+. Proprio una di queste realtà, Gayburg, monitora i contenuti pubblicati dall’esponente della Chiesa Sabaoth di Modena constatando come, questa mattina,stesso abbia scritto sudi aver ricevuto una notifica dal social che bolla i suoi contenuti come pericolosi e cheno. LEGGI ANCHE >>> Aruba scrive a Gayburg per chiedere la rimozione di alcuni contenuti pena la sospensione del servizio La notifica dial...

