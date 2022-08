Pensioni anticipate e proroga opzione donna, ultime: lettera aperta ai candidati (Di giovedì 18 agosto 2022) Tra quanti si sono esposti relativamente alla prossima riforma Pensioni ed alle misure che in essa dovrebbero essere contenute vi sono anche le amministratrici del Movimento opzione donna, Lucia Rispoli e Teresa Ginetta Caiazzo, che hanno deciso di scrivere una lettera aperta ai candidati alle elezioni politiche per fare presente quanto sia importante il voto delle donne per l’esito delle prossime elezioni. Di seguito dunque le richieste che ricomprendono i desiderata delle donne iscritte al Movimento opzione donna. I dettagli nella lettera che riportiamo integralmente. Pensioni anticipate donne: lettera aperta ai candidati alle elezioni ... Leggi su pensionipertutti (Di giovedì 18 agosto 2022) Tra quanti si sono esposti relativamente alla prossima riformaed alle misure che in essa dovrebbero essere contenute vi sono anche le amministratrici del Movimento, Lucia Rispoli e Teresa Ginetta Caiazzo, che hanno deciso di scrivere unaaialle elezioni politiche per fare presente quanto sia importante il voto delle donne per l’esito delle prossime elezioni. Di seguito dunque le richieste che ricomprendono i desiderata delle donne iscritte al Movimento. I dettagli nellache riportiamo integralmente.donne:aialle elezioni ...

AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #Opzionedonna News sulle Pensioni anticipate per tutti, opzione donna a 58 anni, cosa… - ferant210396 : @FeverishMax Quando sta schiattando? Ma in che paese vivete? Lo sa che ci sono opzioni di pensioni anticipate per motivi di salute? - infoitinterno : Pensioni anticipate, ultime: ecco la strada per superare la Riforma Fornero - Mariate48641882 : RT @janavel7: A chi si lascia affascinare da promesse di flat tax sempre più basse, bonus a grandine, sovvenzioni a catena, pensioni antici… - MassimoBaroni1 : RT @janavel7: A chi si lascia affascinare da promesse di flat tax sempre più basse, bonus a grandine, sovvenzioni a catena, pensioni antici… -