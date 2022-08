Pensionato torna con 400 pillole di Viagra: "È uso personale", ma il tribunale lo condanna (Di giovedì 18 agosto 2022) Era tornato in Italia da Santo Domingo con quasi 400 pillole di Viagra. "Sono per uso personale", si era provato a giustificare il Pensionato 61enne di Bari. Ma il tribunale del capoluogo pugliese ha emesso un decreto penale di condanna a 8mila 500 euro di ammenda per l'uomo accusato di importazione non autorizzata di farmaci dall'estero. L'episodio risale al giugno del 2018. Il Pensionato era sbarcato all'aeroporto di Bari con l'ingente quantitativo di pillole illegalmente importate perché non autorizzate, nonostante avesse allegato alle scatole dei medicinali una prescrizione medica. Il 61enne aveva dichiarato che quelle compresse erano destinate a un uso personale. I funzionari doganali e i finanzieri ... Leggi su iltempo (Di giovedì 18 agosto 2022) Erato in Italia da Santo Domingo con quasi 400di. "Sono per uso", si era provato a giustificare il61enne di Bari. Ma ildel capoluogo pugliese ha emesso un decreto penale dia 8mila 500 euro di ammenda per l'uomo accusato di importazione non autorizzata di farmaci dall'estero. L'episodio risale al giugno del 2018. Ilera sbarcato all'aeroporto di Bari con l'ingente quantitativo diillegalmente importate perché non autorizzate, nonostante avesse allegato alle scatole dei medicinali una prescrizione medica. Il 61enne aveva dichiarato che quelle compresse erano destinate a un uso. I funzionari doganali e i finanzieri ...

