Pazzi per Ndombele a Villa Stuart: visite mediche e assalto dei tifosi – Video (Di giovedì 18 agosto 2022) Ndombele-NAPOLI. Giorni caldissimi per il Napoli. Dopo settimane di lentezza, il club partenopeo ha messo il turbo ed in poche ore sta concretizzando diversi obiettivi di mercato. Dopo Giovanni Simeone, oggi è il giorno di Tanguy Ndombele che è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche. Il calciatore francese di origini congolese è sbarcato a Roma ed intorno alle 13.30 è arrivato nella struttura romana. Ad accoglierlo alcuni dirigenti del Napoli, insieme a numerosi giornalisti e fotografi che hanno immortalato i primi sorrisi del calciatore francese che nella giornata di oggi firmerà il suo contratto con la società azzurra di Aurelio De Laurentiis. A Villa Stuart presente anche qualche tifoso del Napoli che ha accolto il giocatore con gioia e ...

