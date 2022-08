Patrimoniale e cannabis legale | che succede se vincono il Pd e i suoi alleati

(Di giovedì 18 agosto 2022) Se la coalizione guidata dal Partito democratico dovesse vincere le elezioni gli italiani faranno i conti con nuove tasse. A partire dalla, che Nicola Fratoianni vuole «fortemente progressiva». Il leader di Sinistra italiana ha presentato il suo programma insieme ad Angelo Bonelli dei Verdi. I due non hanno nascosto i loro propositi in materia fiscale. È scritto nero su bianco al punto nove della loro agenda, che non ha nulla a che vedere con quella Draghi. Sotto lo slogan «Un'Italia giusta», glidel Pd propongono di abolire l'Imu sulla seconda casa e l'imposta di bollo sugli investimenti. Al tempo stesso, però, il loro intento è «adottare un'impostapersonale, unica e progressiva, che gravi sull'insieme di tutti i beni mobili e immobili, di qualsiasi natura». Il segretario di Sinistra italiana ...

