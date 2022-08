Partito democratico, il programma per le elezioni politiche 2022: scarica il pdf (Di giovedì 18 agosto 2022) Il Partito democratico ha pubblicato il programma elettorale il 17 agosto. Il documento è formato da 37 pagine ed è diviso in 3 parti e un allegato. La prima parte è dedicata ai 3 pilastri del Piano Italia 2027: Sviluppo sostenibile e transizioni ecologica e digitale; Lavoro, conoscenza e giustizia sociale; Diritti e cittadinanza. La parte seconda è Italia 2027: il Paese che vogliamo. I paragrafi sono: Accelerare e gestire le transizioni: strumenti e leve per la crescita; Lavoro, pensioni, disuguaglianze: restituire dignità e forza alle persone; Conoscere è potere: istruzione, cultura, socializzazione; La salute pubblica dopo il Covid: cura delle persone e medicina di prossimità; Diritti e cittadinanza: nessun destino è già scritto; L’Italia dei Sindaci e delle Sindache: buona amministrazione e valorizzazione dei territori e degli enti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) Ilha pubblicato ilelettorale il 17 agosto. Il documento è formato da 37 pagine ed è diviso in 3 parti e un allegato. La prima parte è dedicata ai 3 pilastri del Piano Italia 2027: Sviluppo sostenibile e transizioni ecologica e digitale; Lavoro, conoscenza e giustizia sociale; Diritti e cittadinanza. La parte seconda è Italia 2027: il Paese che vogliamo. I paragrafi sono: Accelerare e gestire le transizioni: strumenti e leve per la crescita; Lavoro, pensioni, disuguaglianze: restituire dignità e forza alle persone; Conoscere è potere: istruzione, cultura, socializzazione; La salute pubblica dopo il Covid: cura delle persone e medicina di prossimità; Diritti e cittadinanza: nessun destino è già scritto; L’Italia dei Sindaci e delle Sindache: buona amministrazione e valorizzazione dei territori e degli enti ...

