Parma calcio | con gli pneumatici Prometeon sulle maglie arriveranno camionate di goal?

sportparma : Mercato fermo, ma il Parma ha già speso 16 milioni, più di tutti - massi_dessy : @_talebanikov Sono due partite finite 1-1 nell'era Gattuso. Parma Milan (Castillejo e Bruno Alves) Milan Udinese… - karda70 : RT @psb_original: Serie B, Schwoch: 'Reggina possibile sorpresa. Al Parma serve un'altra punta e sul Como...' #SerieB - karda70 : RT @psb_original: Moreno Longo dopo la prima giornata: 'Parma grande impressione, Cagliari e Pisa condizionate dal mercato ancora aperto' #… - psb_original : Serie B, Minotti: 'Parma insieme a Genoa e Cagliari ha qualcosa in più'. #SerieB -

Sport Parma

Difficile pronosticare se grazie alla nuova sponsorizzazione il, formazione con un passato decisamente "importante", sia in Serie A sia sul palcoscenico delle coppe internazionali, potrà fare "camionate di goal": più facile invece scommettere sul ...Difficile pronosticare se grazie alla nuova sponsorizzazione il, formazione con un passato decisamente "importante", sia in Serie A sia sul palcoscenico delle coppe internazionali, potrà fare "camionate di goal": più facile invece scommettere sul ... Mercato Parma, ex obiettivi: Di Mariano al Palermo, Mazzitelli al Frosinone, Puscas al Como Il mercato in entrata del Parma è fermo al 14 luglio, giorno dell’ufficialità di Chichizola. Da allora solo cessioni, per lo più in prestito; tutte obbligatorie e necessarie per sfoltire una rosa extr ...Il commento dell'ex tecnico dell'Alessandria, Moreno Longo, in merito all'esordio del Parma di Fabio Pecchia nella Serie B 2022/2023 ...