Papà cerca di salvare il figlio che vuole suicidarsi sotto al treno, entrambi travolti e uccisi dal convoglio (Di giovedì 18 agosto 2022) Voleva salvare suo figlio che stava per gettarsi sotto al treno alla stazione di Senigallia , quando un convoglio merci li ha investiti entrambi. Il padre, 63 anni, ed il figlio 26, sono morti sul ... Leggi su leggo (Di giovedì 18 agosto 2022) Volevasuoche stava per gettarsialalla stazione di Senigallia , quando unmerci li ha investiti. Il padre, 63 anni, ed il26, sono morti sul ...

