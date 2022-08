Paolo Bonolis e Fiorello prendono in giro Dazn imbarazzando Sky Sport 24 (Video) (Di giovedì 18 agosto 2022) Paolo Bonolis e Fiorello, collegati a Sky Sport 24, hanno preso in giro i ritardi tecnici di Dazn, imbarazzando il conduttore di Campo Aperto - Calciomercato. Paolo Bonolis e Fiorello hanno approfittato del collegamento con Sky Sport 24 per prendere in giro Dazn, imbarazzando il giornalista e conduttore Leo di Bello. La piattaforma multimediale nel primo weekend calcistico è ritornata a palesare i problemi tecnici della scorsa stagione. I problemi tecnici di Dazn sono ormai diventati motivi di scherno, lo sanno bene Paolo Bonolis e Fiorello che, oltre ad essere degli ottimi showman, ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 18 agosto 2022), collegati a Sky24, hanno preso ini ritardi tecnici diil conduttore di Campo Aperto - Calciomercato.hanno approfittato del collegamento con Sky24 per prendere inil giornalista e conduttore Leo di Bello. La piattaforma multimediale nel primo weekend calcistico è ritornata a palesare i problemi tecnici della scorsa stagione. I problemi tecnici disono ormai diventati motivi di scherno, lo sanno beneche, oltre ad essere degli ottimi showman, ...

