Pantelleria | l' incendio ha origine dolosa La procura di Marsala apre un' inchiesta

(Di giovedì 18 agosto 2022) - I roghi sono stati circoscritti. Non vi sono stati feriti, danni alle vigne di Zibibbo, considerate dall' Unesco patrimonio immateriale dell'umanità

myrtamerlino : Dopo un'estate torrida e piena di #incendi questa sera anche la mia amata #Pantelleria brucia. Un incendio doloso… - vigilidelfuoco : ?? #Pantelleria (TP), un vasto #incendio boschivo sta interessando la zona della borgata Gadir, le squadre dei… - Agenzia_Ansa : L'incendio a #Pantelleria è stato domato, arrivati i rinforzi del Vigili del fuoco. L'origine sarebbe dolosa. #ANSA - zazoomblog : Incendio a Pantelleria la rabbia e la paura dei vip in vacanza sull’isola – Foto - #Incendio #Pantelleria #rabbia… - ultimenews24 : (Adnkronos) - Pantelleria brucia. Dopo il vasto incendio divampato ieri sera sull'isola che ha devastato un'ampia z… -

- I roghi sono stati circoscritti. Non vi sono stati feriti, danni alle vigne di Zibibbo, considerate dall' Unesco patrimonio immateriale dell'umanitàE' oramai sotto controllo il violentodivampato ieri pomeriggio a(Trapani). Sull'isola i Canadair stanno concludendo gli interventi di spegnimento degli ultimi focolai in zone non raggiungibili da terra e poi ...E questa è la situazione che stanno vivendo gli abitanti di Pantelleria a causa di un rogo tenuto sotto controllo, ma ancora attivo. Incendio nell’isola Pantelleria- Nanopress.it Ore difficili quelle ...Ai turisti piace chiamarla la "perla nera del Mediterraneo", e quel nero è l'ossidiana che splende sotto i riflessi del sole cocente a ricordarne l'origine vulcanica. Ma il nero di cui tutti parlano d ...