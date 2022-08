Pantelleria in fiamme, Myrta Merlino evacuata dalla sua villa: lo sfogo sui social (Di giovedì 18 agosto 2022) L’Italia continua a bruciare. Questa volta è stata avvolta dalle fiamme la zona di Pantelleria, un comune italiano di 7 318 abitanti del libero consorzio comunale di Trapani in Sicilia. I soccorsi hanno immediatamente evacuato le case e le ville dei Vip. Tra coloro che sono dovuti fuggire dalle fiamme anche la conduttrice di La 7 Myrta Merlino, che si trova in vacanza nell’isola siciliana insieme al compagno Marco Tardelli. La Merlino, poco dopo lo scoppio dell’incendio, ha deciso di lasciarsi andare ad un lungo sfogo sui social: vediamo insieme le sue parole.



Pantelleria in fiamme, Myrta Merlino evacuata dalla sua villa: paura e ... Leggi su tvzap (Di giovedì 18 agosto 2022) L’Italia continua a bruciare. Questa volta è stata avvolta dallela zona di, un comune italiano di 7 318 abitanti del libero consorzio comunale di Trapani in Sicilia. I soccorsi hanno immediatamente evacuato le case e le ville dei Vip. Tra coloro che sono dovuti fuggire dalleanche la conduttrice di La 7, che si trova in vacanza nell’isola siciliana insieme al compagno Marco Tardelli. La, poco dopo lo scoppio dell’incendio, ha deciso di lasciarsi andare ad un lungosui: vediamo insieme le sue parole.insua: paura e ...

LaStampa : Pantelleria in fiamme, il capo della Protezione civile: «Incendio doloso appiccato in più punti e con l'avvicinarsi… - guardiacostiera : Incendio a #Pantelleria: nella notte 30 turisti in fuga dalle fiamme sono stati evacuati via mare dalle motovedette… - Open_gol : Le fiamme si stanno diffondendo con rapidità anche a causa del forte scirocco che sta soffiando sull’isola di Pante… - giostabile : RT @LaStampa: Pantelleria in fiamme, il capo della Protezione civile: «Incendio doloso appiccato in più punti e con l'avvicinarsi del buio,… - persempre_news : #18agosto #Pantelleria #turismo 18 agosto, un vasto incendio ha interessato, ieri sera, l'isola di Pantelleria. In… -