Pantelleria | domato l' incendio doloso scoppiato ieri sera | tra gli sfollati anche Giorgio Armani

(Di giovedì 18 agosto 2022) È statonottetempo l'divampato nell'isola di, originatosi nelle contrade Favarotta, Khamma e Perimetrale. Il fuoco ha bruciato decine di ettari di vegetazione e messo in ...

Agenzia_Ansa : L'incendio a #Pantelleria è stato domato, arrivati i rinforzi del Vigili del fuoco. L'origine sarebbe dolosa. #ANSA - _Arruffata : RT @AnsaSicilia: Domato incendio a Pantelleria. La Procura apre un'inchiesta. I vigili del fuoco sono ancora a lavoro. Le fiamme sono alime… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: La Procura di Marsala ha aperto un'inchiesta sull'incendio che ha devastato ettari di vegetazion… - zazoomblog : Pantelleria l’incendio è ormai domato. Dolo da accertare - #Pantelleria #l’incendio #ormai - AnsaSicilia : Domato incendio a Pantelleria. La Procura apre un'inchiesta. I vigili del fuoco sono ancora a lavoro. Le fiamme son… -

È statonottetempo l'incendio divampato nell'isola di, originatosi nelle contrade Favarotta, Khamma e Perimetrale. Il fuoco ha bruciato decine di ettari di vegetazione e messo in pericolo ......e uno a Cuddia di Gadir (le "cuddie" sono le colline di origine vulcanica nell'isola di)... durante la notte invece non possono operare, e il grosso dell'incendio è statocon ...Durante la notte è stato domato l’incendio a Pantelleria, nelle contrade Favarotta, Khamma e Perimetrale. La superficie coinvolta dal rogo è stata di oltre 30 ettari: sono andati bruciati vigneti e la ...Il massiccio incendio sull'isola, non ancora del tutto domato, ha divorato ettari di macchia mediterranea e di vigneti ...