Pagamento in contanti: quali sono i nuovi limiti e le possibili sanzioni (Di giovedì 18 agosto 2022) Duemila euro. Questa è la soglia massima per effettuare i pagamenti in contanti, oltre quella cifra non si può andare. Nessun limite, invece, per il ritiro presso gli sportelli ATM. Ma ecco cosa si rischia, quali sono le possibili sanzioni e cosa potrebbe cambiare. Prelievi in contanti: i limiti Come già anticipato, la normativa in vigore fissa il limite di 2.000 euro per i pagamenti in contanti, sia per quelli verso le aziende, sia per quelli indirizzati ad altre persone. Se l’importo, però, dovesse superare la cifra, c’è un obbligo e cioè quello di utilizzare mezzi tracciabili per effettuare i pagamenti, come bonifici bancari e postali, assegni, carte di credito, bancomat. Cosa fa la banca Se le operazioni in contanti dovessero ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 18 agosto 2022) Duemila euro. Questa è la soglia massima per effettuare i pagamenti in, oltre quella cifra non si può andare. Nessun limite, invece, per il ritiro presso gli sportelli ATM. Ma ecco cosa si rischia,lee cosa potrebbe cambiare. Prelievi in: iCome già anticipato, la normativa in vigore fissa il limite di 2.000 euro per i pagamenti in, sia per quelli verso le aziende, sia per quelli indirizzati ad altre persone. Se l’importo, però, dovesse superare la cifra, c’è un obbligo e cioè quello di utilizzare mezzi tracciabili per effettuare i pagamenti, come bonifici bancari e postali, assegni, carte di credito, bancomat. Cosa fa la banca Se le operazioni indovessero ...

CorriereCitta : Pagamento in contanti: quali sono i nuovi limiti e le possibili sanzioni - mestruogeppetto : @12LukyNumber E pazienza, vuol dire che non pago Loro hanno l'obbligo del pagamento elettronico, io non ho l'obblig… - ComunePalermo : #AvvisoPA - Pagamento per contanti compensi seggi elettorali 12 giugno 2022 - Isabella_tos : @Ci1812 Il perché è chiaro con la carta il pagamento è tracciato con i contanti no. Bene la denuncia. - BTCexchanger : @Zenone66 @Agenzia_Ansa L’unica valuta LEGALE in Italia è l’euro , quello in contanti, banconote. Gli altri sono si… -