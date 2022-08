Orario svolto dai docenti: consigli, collegi, scrutini, colloqui, burocrazia, soltanto chi tocca con mano sa. Lettera (Di giovedì 18 agosto 2022) Inviata da Francesca Meli - Frequentavo l'università e mi colpì la confidenza di un compagno di corso: a casa sua, se non ti alzavi all'alba per andare a lavorare la mattina presto, eri un vagabondo, un nullafacente. Era una famiglia di operai, lui aveva scelto di studiare, ma c'era poca comprensione riguardo ai suoi modi e tempi da parte dei familiari. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 18 agosto 2022) Inviata da Francesca Meli - Frequentavo l'università e mi colpì la confidenza di un compagno di corso: a casa sua, se non ti alzavi all'alba per andare a lavorare la mattina presto, eri un vagabondo, un nullafacente. Era una famiglia di operai, lui aveva scelto di studiare, ma c'era poca comprensione riguardo ai suoi modi e tempi da parte dei familiari. L'articolo .

yanfry : RT @salvatopo: Terza settimana di fila in cui, tranne un giorno, tutte le restanti attività che ho svolto sono remotizzabili al 100%. Di qu… - RolandCezanne : RT @salvatopo: Terza settimana di fila in cui, tranne un giorno, tutte le restanti attività che ho svolto sono remotizzabili al 100%. Di qu… - GigiCrimi : @MassimoFamularo @SergioTomat @GiuseppeConteIT @liberioltre @DeShindig @uitrens Perché ci sono vari studi che dimos… - jymbo79 : RT @salvatopo: Terza settimana di fila in cui, tranne un giorno, tutte le restanti attività che ho svolto sono remotizzabili al 100%. Di qu… - SLiprino : RT @salvatopo: Terza settimana di fila in cui, tranne un giorno, tutte le restanti attività che ho svolto sono remotizzabili al 100%. Di qu… -