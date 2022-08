“Ora mamma”. Jessica Alves fa il nome del vip italiano. La svolta dopo gli ultimi interventi (Di giovedì 18 agosto 2022) Tutti sono rimasti a bocca aperta quando hanno visto Jessica Alves, trasformata completamente in Barbie umana. dopo essersi sottoposta a 90 operazioni chirurgiche, ha ottenuto il suo obiettivo con non poche difficoltà. Ma ora è già pronta a fare un ulteriore passo in più, infatti ha rivelato di avere un altro sogno nel cassetto che spera di esaudire al più presto. Ciò che ha fatto nelle ultime ore al settimanale Nuovo è un vero e proprio appello affinché qualcuno possa venirle incontro. Il colpo di scena su Jessica Alves, diventata ormai Barbie umana, è servito. Prima di dirvi cosa ha dichiarato, ad inizio agosto nel corso della sua intervista rilasciata a This Morning ai conduttori Rochelle Humes e Vernon Kay, ha rivelato: “dopo tanti interventi di chirurgia ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 18 agosto 2022) Tutti sono rimasti a bocca aperta quando hanno visto, trasformata completamente in Barbie umana.essersi sottoposta a 90 operazioni chirurgiche, ha ottenuto il suo obiettivo con non poche difficoltà. Ma ora è già pronta a fare un ulteriore passo in più, infatti ha rivelato di avere un altro sogno nel cassetto che spera di esaudire al più presto. Ciò che ha fatto nelle ultime ore al settimanale Nuovo è un vero e proprio appello affinché qualcuno possa venirle incontro. Il colpo di scena su, diventata ormai Barbie umana, è servito. Prima di dirvi cosa ha dichiarato, ad inizio agosto nel corso della sua intervista rilasciata a This Morning ai conduttori Rochelle Humes e Vernon Kay, ha rivelato: “tantidi chirurgia ...

