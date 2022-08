Omicron, oltre metà infettati non sapeva di avere il virus: lo studio (Di giovedì 18 agosto 2022) (Adnkronos Salute)() - Più della metà delle persone infettate da Omicron non sa di aver preso il virus. Un nuovo studio accende i riflettori sul contagio Covid sommerso e offre una nuova stima di quanti incappano in Sars-CoV-2 senza accorgersene per i motivi più diversi, perché asintomatici o perché sottovalutano sintomi che si presentano in forma lieve e così via. Il lavoro pubblicato su 'Jama Network Open' è stato condotto da ricercatori del Cedars-Sinai Medical Center negli Usa. Fra chi è risultato aver avuto l'infezione, "più di uno su due", il 56%, "non sapeva di essersi contagiato. La consapevolezza sarà la chiave per permetterci di andare oltre questa pandemia", ha spiegato Susan Cheng, direttrice dell'Institute for Research on Healthy Aging nel Dipartimento di Cardiologia ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) (Adnkronos Salute)() - Più delladelle persone infettate danon sa di aver preso il. Un nuovoaccende i riflettori sul contagio Covid sommerso e offre una nuova stima di quanti incappano in Sars-CoV-2 senza accorgersene per i motivi più diversi, perché asintomatici o perché sottovalutano sintomi che si presentano in forma lieve e così via. Il lavoro pubblicato su 'Jama Network Open' è stato condotto da ricercatori del Cedars-Sinai Medical Center negli Usa. Fra chi è risultato aver avuto l'infezione, "più di uno su due", il 56%, "nondi essersi contagiato. La consapevolezza sarà la chiave per permetterci di andarequesta pandemia", ha spiegato Susan Cheng, direttrice dell'Institute for Research on Healthy Aging nel Dipartimento di Cardiologia ...

Adnkronos : #Omicron, oltre metà infettati non sapeva di avere il virus: lo studio. - salutedomani : Variante Omicron, oltre la meta' degli infetti non sa di essere stata contagiata - dermanewsok : Variante Omicron, oltre la meta' degli infetti non sa di essere stata contagiata - salutedomani : Variante Omicron, oltre la meta' degli infetti non sa di essere stata contagiata - antoniocaperna : Variante Omicron, oltre la meta' degli infetti non sa di essere stata contagiata -