Olimpiadi, la Germania valuta di candidarsi come paese ospitante (Di giovedì 18 agosto 2022) Suggestione Olimpiadi per la Germania, che sta valutando l’idea di avanzare la propria candidatura per ospitare dei Giochi Olimpici. A spiegarlo è stato Thomas Weikert, presidente della Confederazione Sportiva Olimpica Tedesca (Dosb), il quale ha dichiarato: “Inseriremo la proposta nel calendario della prossima assemblea generale“. L’uomo ha poi precisato: “Ci interrogheremo se la Germania vuole davvero le Olimpiadi o meno. Non commetteremo l’errore di proporre una località“. Gli ultimi referendum sulla possibilità di ospitare un’Olimpiade erano stati tutti bocciato per via degli alti costi e dell’impatto a livello ambientale sul paese. Tuttavia, dopo i Giochi di Monaco di Baviera del 1972, la Germania potrebbe tornare ad essere il paese ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 agosto 2022) Suggestioneper la, che stando l’idea di avanzare la propria candidatura per ospitare dei Giochi Olimpici. A spiegarlo è stato Thomas Weikert, presidente della Confederazione Sportiva Olimpica Tedesca (Dosb), il quale ha dichiarato: “Inseriremo la proposta nel calendario della prossima assemblea generale“. L’uomo ha poi precisato: “Ci interrogheremo se lavuole davvero leo meno. Non commetteremo l’errore di proporre una località“. Gli ultimi referendum sulla possibilità di ospitare un’Olimpiade erano stati tutti bocciato per via degli alti costi e dell’impatto a livello ambientale sul. Tuttavia, dopo i Giochi di Monaco di Baviera del 1972, lapotrebbe tornare ad essere il...

