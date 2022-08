Nuove assunzioni in Regione Lazio: 249 posti disponibili, basta il diploma. Ecco come candidarsi (Di giovedì 18 agosto 2022) In un periodo storico difficile, c’è chi ancora (e fortunatamente) offre opportunità lavorative. È il caso della Regione Lazio, che ha indetto un concorso per assumere 249 persone, che andrebbero a lavorare nei Centri per l’Impiego. E non necessariamente, per partecipare, serve la laurea: in questo caso, infatti, possono prendere parte al concorso anche i diplomati. Fino a quando inviare le domande per lavorare in Regione Lazio La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 30 settembre. Fino a quel giorno, infatti, si potranno inviare le domande di partecipazione al banco di concorso indetto dalla Regione Lazio. Il ‘reclutamento’ fa riferimento ad assistenti di mercato e servizi per il lavoro, da inserire nei Centri per l’Impiego, a patto però che i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 18 agosto 2022) In un periodo storico difficile, c’è chi ancora (e fortunatamente) offre opportunità lavorative. È il caso della, che ha indetto un concorso per assumere 249 persone, che andrebbero a lavorare nei Centri per l’Impiego. E non necessariamente, per partecipare, serve la laurea: in questo caso, infatti, possono prendere parte al concorso anche iti. Fino a quando inviare le domande per lavorare inLa data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 30 settembre. Fino a quel giorno, infatti, si potranno inviare le domande di partecipazione al banco di concorso indetto dalla. Il ‘reclutamento’ fa riferimento ad assistenti di mercato e servizi per il lavoro, da inserire nei Centri per l’Impiego, a patto però che i ...

