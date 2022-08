Nuoto | Europei Roma 2022 | tutti i risultati di giovedì 18 agosto

Leggi su sportface

(Di giovedì 18 agosto 2022) Tutto pronto per l’ottava giornata deglididelle discipline acquatiche: ecco idi oggi,18. Archiviate le gare delin vasca, l’Italia va a caccia di altre medaglie nei tuffi per rimanere in vetta al medagliere. Al via gli azzurri Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci dal trampolino 1 metro, mentre nel sincro femminile 3m l’Italia schiera Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi. Di seguito, idi oggi con tutte le medaglie e i piazzamenti degli italiani. IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO IL MONTEPREMI1810-12.30 TUFFI Preliminari trampolino 1m ...