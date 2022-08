Nuoto Europei Roma 2022, Paltrinieri: “Tutelerò le gare individuali, poker di medaglie non sarebbe male” (Di giovedì 18 agosto 2022) Gregorio Paltrinieri è intervenuto ai microfoni di Raidue in vista delle gare in acque libere degli Europei 2022 di Roma, rinviate per il maltempo: “Mi auguro che ci sia almeno un giorno di tregua per fare qualcosa. Proverà a tutelare al massimo le gare individuali. Impossibili cinque medaglie, ma anche un poker non sarebbe male. Con questo mare ovviamente non sarà facile, forse calerà tra un paio di giorni per far sì che la gara sia buona“. Infine, il talento azzurro ha fatto un bilancio della spedizione italiana: “Siamo la nazione più forte da tempo e tale risultato è stato consolidato“. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 18 agosto 2022) Gregorioè intervenuto ai microfoni di Raidue in vista dellein acque libere deglidi, rinviate per il maltempo: “Mi auguro che ci sia almeno un giorno di tregua per fare qualcosa. Proverà a tutelare al massimo le. Impossibili cinque, ma anche unnon. Con questo mare ovviamente non sarà facile, forse calerà tra un paio di giorni per far sì che la gara sia buona“. Infine, il talento azzurro ha fatto un bilancio della spedizione italiana: “Siamo la nazione più forte da tempo e tale risultato è stato consolidato“. SportFace.

