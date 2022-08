Nuoto di fondo | perché oggi non si gareggia? Cosa è successo ad Ostia | nuovo calendario e orari

Leggi su oasport

(Di giovedì 18 agosto 2022) Secondo il programma iniziale, quest’giovedì 18 agosto avremmo dovuto assistere alle prime gare deldiagli Europei 2022 di Roma; tuttavia, un imprevisto (per di più di notevole portata) ha causato uno stravolgimento del programma delle gare. Infatti, l’esordio deldinella competizione continentale non ci saràma domani venerdì 19 agosto, con dunque un giorno di ritardo: ad aver causato il tutto è stato il maltempo e la forte mareggiata abbattutasi sudue giorni fa, provocando danni alle strutture allestite. Di conseguenza, gli organizzatori sono stati costretti a rivedere il programma dovendosi occupare innanzitutto della risoluzione dei problemi (logistici e non) causati dalla mareggiata in quel di. Da ...