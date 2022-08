Nuoto di fondo | cambia ancora il programma degli Europei di Roma! I nuovi orari | cancellata la staffetta mista!

(Di giovedì 18 agosto 2022) Nuovo cambio di scenario per glididi, gare facenti parte della rassegna continentale di Roma. Lo svolgimento originario delle prove avrebbe dovuto essere quest’oggi, ma il tutto era stato rimandato alla giornata di domani, venerdì 19 agosto, a causa delle condizioni poco propizie del mare a Ostia. Si parla di mareggiate con danni alle strutture previste. Ebbene, gli organizzatori avevano previsto questo mutamento del quadro, ma alla fine della fiera è stato comunicato un nuovomento dello “Schedule” per le motivazioni già citate. Niente gare anche domani, ma si gareggerà solo in due giorni, ovvero sabato 20 e domenica 21 agosto, con l’inevitabile cancellazione dellamista. Di conseguenza nel day-1 assisteremo alle 5 km uomini/donne e alle 25 km uomini/donne, mentre ...

sportface2016 : #Nuoto di fondo, Europei Roma: stravolto ancora il programma, anche venerdì niente gare - OA_Sport : #NUOTO #FONDO Niente gare anche per domani a Ostia: nuovo programma a causa delle condizioni del mare - AGR_web : Ostia, la mareggiata rinvia a domani gli Europei di nuoto di gran fondo Il programma degli Europei 2022 di nuoto di… - siena_mimmo : L'Italia Stravince Gli Europei Di Nuoto Da Venerdi'Tuffi e Fondo 18.8.2022 - BrindusaB1 : RT @AlessandraCicc6: “I gesti del nuoto sono i più simili al volo. Il mare dà alle braccia quella che l’aria offre alle ali; il nuotatore g… -

... a Ostia il mare è ancora alto causa maltempo, così la staffetta 5 km diè stata nuovamente cancellata. (agg. di Claudio Franceschini) Diretta/ EuropeiRoma 2022: la 4x100 mista d'oro ......simpatico Dico Federico Burdisso perché ci conosciamo dal 2013 ed è il mio miglior amico nel. non mi piace per niente, ma devo per forza arrivare inalla terza stagione prima di passare ...Adesso è ufficiale. A causa delle condizioni di mare mosso a Ostia, il programma delle gare di nuoto di fondo in acque libere agli Europei di Roma 2022 subisce nuove importanti variazioni.Diventa sempre più probabile, come riporta l’Ansa, un nuovo rinvio del programma del nuoto di fondo agli Europei di Roma 2022. Le gare in acque libere a Ostia, infatti, sono già state fatte slittare d ...