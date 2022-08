Nottingham Forest: arriva anche Gibbs-White, colpo da 52 milioni! (Di giovedì 18 agosto 2022) Secondo quanto riferisce The Athletic, il Nottingham Forest ha raggiunto un accordo col Wolverhampton per l'acquisto del centrocampista... Leggi su calciomercato (Di giovedì 18 agosto 2022) Secondo quanto riferisce The Athletic, ilha raggiunto un accordo col Wolverhampton per l'acquisto del centrocampista...

AntoVitiello : Ripartita la trattativa tra il Nottingham Forest e #Bakayoko. Destinazione gradita al centrocampista francese. Poss… - lucabianchin7 : Una novità nel mercato in uscita del #Milan: il Nottingham Forest ha chiamato per #Bakayoko. Dialogo aperto, nessun… - DiMarzio : . @Atalanta_BC, trovato l'accordo con il @NFFC per la cessione di #Freuler - MRC_typing : Se aggiungiamo i soldi spesi per Morgan Gibbs-White, il Nottingham Forest ha speso in acquisti circa 160 milioni, o… - MauOrbez1887 : Colpo da oltre 50 milioni di euro del neopromosso Nottingham Forest. Se qualcuno non se ne fosse ancora accorto, la… -