Non solo Malinovskyi: rivoluzione Atalanta, ennesimo addio alla finestra? (Di giovedì 18 agosto 2022) L’Atalanta potrebbe cedere un altro giocatore, che resterebbe comunque in Serie A. Le parti dialogano con insistenza per giungere alla conclusione quanto prima. All’incirca dall’inizio della sessione estiva di calciomercato il Bologna insiste per Josip Ilicic. Le sue ultime stagioni con l’Atalanta sono state sicuramente le più difficili della vita professionale del giocatore offensivo, che ha avuto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 18 agosto 2022) L’potrebbe cedere un altro giocatore, che resterebbe comunque in Serie A. Le parti dialogano con insistenza per giungereconclusione quanto prima. All’incirca dall’inizio della sessione estiva di calciomercato il Bologna insiste per Josip Ilicic. Le sue ultime stagioni con l’sono state sicuramente le più difficili della vita professionale del giocatore offensivo, che ha avuto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

mara_carfagna : Sono orgogliosa di essere a un tavolo con colleghi che non hanno solo fatto promesse, le hanno realizzate. Per ques… - elenabonetti : Le donne nel nostro paese rappresentano la svolta, non solo perché siamo qui quattro donne a rappresentare questa e… - ivanscalfarotto : .@ZanAlessandro ha dichiarato che appena rieletto ripresenterà il ddl Zan. Non lo metto in dubbio. Il tema è che se… - Kilo_Mike81 : RT @ZittaNonSto: Solo chi ha subito le leggi raziali naziste può capire cosa sono stati quei giorni, siamo stati umiliati e trattati come… - A_R_TforPEACE : RT @Alessan33667232: Buon giorno un abbraccio amare molte volte non è semplice in senso generale non solo la compagna /o ma senza è una vit… -