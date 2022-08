Non siamo terzo, ma un nuovo polo, dice Sandro Gozi (Di giovedì 18 agosto 2022) «I due poli sono finzioni. Sono coalizioni confuse e contraddittorie. Non serve terzietà, ma novità per scardinarle». Così Sandro Gozi in una intervista al Corriere della Sera delinea la strategia della lista guidata da Carlo Calenda che presenterà oggi il programma in conferenza stampa: «Difendere i nostri diritti in un’Europa che diventi vera potenza e rinsaldare l’atlantismo nel secolo degli imperi, come Russia e Cina. Meloni e Salvini dicono di voler difendere gli italiani, ma la verità è che in pochi mesi le loro leggi ci metterebbero fuori dall’Europa». L’europarlamentare di Renew Europe ha spiegato che questo progetto politico è destinato a durare «con la generosità di tutti, a partire da Matteo Renzi. Proviamo a fare ciò che ha fatto Emmanuel Macron». Gozi si è soffermato anche sulla proposta di presidenzialismo di Meloni che ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 18 agosto 2022) «I due poli sono finzioni. Sono coalizioni confuse e contraddittorie. Non serve terzietà, ma novità per scardinarle». Cosìin una intervista al Corriere della Sera delinea la strategia della lista guidata da Carlo Calenda che presenterà oggi il programma in conferenza stampa: «Difendere i nostri diritti in un’Europa che diventi vera potenza e rinsaldare l’atlantismo nel secolo degli imperi, come Russia e Cina. Meloni e Salvini dicono di voler difendere gli italiani, ma la verità è che in pochi mesi le loro leggi ci metterebbero fuori dall’Europa». L’europarlamentare di Renew Europe ha spiegato che questo progetto politico è destinato a durare «con la generosità di tutti, a partire da Matteo Renzi. Proviamo a fare ciò che ha fatto Emmanuel Macron».si è soffermato anche sulla proposta di presidenzialismo di Meloni che ...

