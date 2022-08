Non ha tatuaggi, Raspadori è l’acquisto italiano che De Laurentiis sognava da Verratti (Di giovedì 18 agosto 2022) Sarà da qualche anno che Aurelio De Laurentiis ha smesso di ricordare la vicenda Verratti. È stato a lungo il suo incubo. Addebitò la responsabilità a Mazzarri che nell’estate del 2012 – secondo i racconti presidenziali – non assicurò a De Laurentiis che lo avrebbe fatto giocare titolare. E fu così che il giovanissimo centrocampista del Pescara finì al Psg. Fino a Raspadori il Napoli di De Laurentiis non aveva mai piazzato un colpo italiano, per di più giovane. Il Napoli ha sempre pescato tra gli stranieri. Cavani, Higuain, Mertens, Callejon, Koulibaly, Osimhen, Fabian, lo stesso Lozano pagato 40 milioni di euro. Gli italiani sono sempre arrivati con poche aspettative, che si trattasse di Di Lorenzo o di Politano, o di Verdi. L’unica eccezione è stata Meret, attorno al suo arrivo ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 18 agosto 2022) Sarà da qualche anno che Aurelio Deha smesso di ricordare la vicenda. È stato a lungo il suo incubo. Addebitò la responsabilità a Mazzarri che nell’estate del 2012 – secondo i racconti presidenziali – non assicurò a Deche lo avrebbe fatto giocare titolare. E fu così che il giovanissimo centrocampista del Pescara finì al Psg. Fino ail Napoli di Denon aveva mai piazzato un colpo, per di più giovane. Il Napoli ha sempre pescato tra gli stranieri. Cavani, Higuain, Mertens, Callejon, Koulibaly, Osimhen, Fabian, lo stesso Lozano pagato 40 milioni di euro. Gli italiani sono sempre arrivati con poche aspettative, che si trattasse di Di Lorenzo o di Politano, o di Verdi. L’unica eccezione è stata Meret, attorno al suo arrivo ...

