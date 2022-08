“Non è vero”: Maria De Filippi, dopo anni spunta il dettaglio sul Raffaella Carrà (Di giovedì 18 agosto 2022) Nonostante sia passato molto tempo, ancora oggi si parla di lei, della Showgirl Raffaella Carrà, donna dall’infinito talento che purtroppo non è più tra noi. Questa volta un dettaglio sulla donna col caschetto biondo più famoso d’Italia è stato rilasciato da lei, Queen Mary. Raffaella Carrà è venuta a mancare ormai da un po’ di tempo. La notizia della sua morte ha sconvolto tutti. Nessuno era a conoscenza della sua malattia, in quanto l’artista aveva avuto da sempre un certo riserbo per quanto riguarda la sua vita privata. Si tratta di un lutto che ha messo tutti con le spalle al muro e che generato un sentimento di tristezza a livello nazionale. Una morte che ha sconvolto l’intero mondo dello spettacolo Tra le tante persone che sono rimaste totalmente senza parole nell’acquisire tale ... Leggi su ildemocratico (Di giovedì 18 agosto 2022) Nonostante sia passato molto tempo, ancora oggi si parla di lei, della Showgirl, donna dall’infinito talento che purtroppo non è più tra noi. Questa volta unsulla donna col caschetto biondo più famoso d’Italia è stato rilasciato da lei, Queen Mary.è venuta a mancare ormai da un po’ di tempo. La notizia della sua morte ha sconvolto tutti. Nessuno era a conoscenza della sua malattia, in quanto l’artista aveva avuto da sempre un certo riserbo per quanto riguarda la sua vita privata. Si tratta di un lutto che ha messo tutti con le spalle al muro e che generato un sentimento di tristezza a livello nazionale. Una morte che ha sconvolto l’intero mondo dello spettacolo Tra le tante persone che sono rimaste totalmente senza parole nell’acquisire tale ...

MassimGiannini : Com’è evidente, non è vero che lei e la destra hanno “sempre condannato il #fascismo”, come ha dichiarato in tre li… - AngeloSantoro : Eugenio Scalfari, anni fa, scrisse: “Qui si dice che sono stato fascista, monarchico, socialista, azionista, comuni… - DavidPuente : 7/ Leggendo il lavoro dei tre medici, riscontriamo che all'interno vengono citati come fonti i lavori di Stefano Mo… - rose_p_98 : La gente offesa perché la nuova Annabeth non somiglia all’Annabeth dei libri… Perché la Daddario invece era uguale… - sanniebabiez : RT @unaluceinombra: Se un rapporto finisce è perché l'altra persona aspettava solo un pretesto per farlo finire. E tu di cuore buono non av… -