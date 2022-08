"Noemi è solo una...": la frase terremoto, la menzogna che ha asfaltato Ilary Blasi (Di giovedì 18 agosto 2022) Le voci sulla rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi hanno cominciato a rincorrersi ben prima che i due ufficializzassero la fine del matrimonio con dei comunicati stampa. La prima soffiata arrivò a inizio anno da Dagospia, che parlò della presunta nuova fiamma dell'ex calciatore. Allora, però, la conduttrice dell'Isola dei Famosi rivelò in varie trasmissioni, come Verissimo e Belve, che non c'era nulla di vero. A quanto pare, in entrambe le occasioni la Blasi non avrebbe mentito. Davvero pensava che non ci fosse nulla. Adesso è Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, a spiegare perché le cose sono andate così. Il magazine, infatti, ha cercato di ricostruire quanto accaduto a partire da febbraio, quando la coppia avrebbe iniziato a parlare di Noemi Bocchi, fotografata allo stadio non lontano ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) Le voci sulla rottura tra Francesco Totti ehanno cominciato a rincorrersi ben prima che i due ufficializzassero la fine del matrimonio con dei comunicati stampa. La prima soffiata arrivò a inizio anno da Dagospia, che parlò della presunta nuova fiamma dell'ex calciatore. Allora, però, la conduttrice dell'Isola dei Famosi rivelò in varie trasmissioni, come Verissimo e Belve, che non c'era nulla di vero. A quanto pare, in entrambe le occasioni lanon avrebbe mentito. Davvero pensava che non ci fosse nulla. Adesso è Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, a spiegare perché le cose sono andate così. Il magazine, infatti, ha cercato di ricostruire quanto accaduto a partire da febbraio, quando la coppia avrebbe iniziato a parlare diBocchi, fotografata allo stadio non lontano ...

