Noemi Bocchi incinta? Gli scatti rubati al mare | come stanno le cose | Guarda

(Di giovedì 18 agosto 2022) La fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti è il gossip dell'estate, che continua ad affollare le pagine delle riviste patinate. Sulle quali compare sempre più spesso anche, alla quale il settimanale Chi ha dedicato un intero servizio, con tanto di foto, per smentire una volta per tutte le voci su una presunta gravidanza. La nuova fiamma dell'ex capitano giallorosso è più in forma che mai,si evince dagliche la rivista diretta da Alfonso Signorini ha pubblicato. “È bastato - si legge su Chi - che laentrasse alla clinica Mater Dei di Roma per andare a trovare un'amica che si era sottoposta a un piccolo intervento, per far partire la bomba, poi rivelatasi una colossale bufala”. Sì perché il ventre dellaè assolutamente ...

repubblica : Noemi Bocchi 'incinta' di Francesco Totti, l'ultimo gossip che agita Roma [di Valentina Lupia] - ParliamoDiNews : nuove croccanti rivelazioni dalla telenovela dell’estate: francesco totti e noemi bocchi si... - Cronache #nuove… - infoitcultura : Un nuovo uomo al fianco di Noemi Bocchi: è un'idea di - infoitcultura : Noemi Bocchi, chi è l'uomo che la segue dappertutto? 'Un'idea di Francesco Totti' - infoitcultura : 'Noemi Bocchi scortata da un bodyguard'/ La scelta di Totti -

La bomba è esplosa lo scorso febbraio quando parlò della crisi tra e e per la prima volta compare il nome di, la presunta fiamma del 'Pupone' che avrebbe fatto crollare il castello d'..., invece, è laureata in Economia alla Lumsa, l'università pontificia con sede a Roma. Anche lei vorrebbe continuare a studiare. Secondo quanto dichiarato da Tommaso Eletti, ex ...Un bodyguard al fianco di Noemi Bocchi in spiaggia: l’ultima trovata del Pupone E’ tempo d’estate e di mare anche per la neonata coppia, ...Spuntano nuove indiscrezioni su Francesco Totti e Noemi Bocchi. Mentre Ilary Blasi si rilassa in famiglia nelle Marche, la neo coppia, ancora non ufficiale, mantiene un profilo basso, lui a Sabaudia..