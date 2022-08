No, Biden non ha chiamato l’FBI prima della perquisizione di Trump rendendola illegale (Di giovedì 18 agosto 2022) Se c’è un modo sicuro per acquisire nuovi followers sui social network – soprattutto su Twitter -, è sicuramente quello di farsi promotore di teorie complottiste che riguardano Donald Trump. In effetti, ne esistono a centinaia: sono tutte figlie di quella sotto-cultura QAnon che ha animato diversi sostenitori dell’ex presidente degli Stati Uniti, sia durante il suo mandato (vi ricordate tutte le assurde storie sui Pizza Hut che sarebbero in realtà dei covi dove i democratici praticavano una tratta di minori?), sia agli sgoccioli, quando c’è stato l’assalto a Capitol Hill. Dal furto delle elezioni americane, fino ad arrivare a strampalate teorie sui vaccini: tutto fa brodo per acquisire consensi nella galassia dei pro Trump. E allora era evidente che anche la perquisizione nella tenuta di Mar-a-Lago, che rappresenta un punto di non ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 18 agosto 2022) Se c’è un modo sicuro per acquisire nuovi followers sui social network – soprattutto su Twitter -, è sicuramente quello di farsi promotore di teorie complottiste che riguardano Donald. In effetti, ne esistono a centinaia: sono tutte figlie di quella sotto-cultura QAnon che ha animato diversi sostenitori dell’ex presidente degli Stati Uniti, sia durante il suo mandato (vi ricordate tutte le assurde storie sui Pizza Hut che sarebbero in realtà dei covi dove i democratici praticavano una tratta di minori?), sia agli sgoccioli, quando c’è stato l’assalto a Capitol Hill. Dal furto delle elezioni americane, fino ad arrivare a strampalate teorie sui vaccini: tutto fa brodo per acquisire consensi nella galassia dei pro. E allora era evidente che anche lanella tenuta di Mar-a-Lago, che rappresenta un punto di non ...

